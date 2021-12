MILAN-NAPOLI: 10 curiosità in 90 secondi sulla 18^ giornata / News (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si avvicina sempre più MILAN-NAPOLI, diciottesima giornata di Serie A. Nella video News 10 curiosità e statistiche sul match di San Siro in soli 90 secondi. Tra tabù da sfatare e bestie nere da entrambe le parti. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si avvicina sempre più, diciottesimadi Serie A. Nella video10e statistiche sul match di San Siro in soli 90. Tra tabù da sfatare e bestie nere da entrambe le parti.

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - sscnapoli : ?? #MilanNapoli, i precedenti in Serie A. ?? #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Donadoni al CorSport: 'Milan parte indelebile della mia vita. A Napoli ebbi poco tempo' - infoitsport : Milan-Napoli, Donadoni: 'Peseranno molto le assenze' -