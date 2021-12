I presidi del Lazio: «Basta con gli orari a doppia fascia. Si pensi piuttosto ai trasporti pubblici» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scuola nel caos, trasporti pubblici sotto accusa. A due giorni dall’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, prof e non, i presidi denunciano la drammatica situazione dei trasporti. Uno dei temi al centro della mobilitazione e delle occupazioni degli studenti. “Noi dirigenti scolastici condividiamo quanto denunciato dai ragazzi. Gli scaglioni orari vanno eliminati. I trasporti non funzionano. E da settembre sono sempre più frequenti gli arrivi a scuola in ritardo”. Il j’accuse è della presidenza dell’associazione presidi per il Lazio, Cristina Costarelli. I presidi del Lazio con gli studenti: i trasporti non funzionano Che si schiera al fianco degli studenti romani in protesta contro la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scuola nel caos,sotto accusa. A due giorni dall’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, prof e non, idenunciano la drammatica situazione dei. Uno dei temi al centro della mobilitazione e delle occupazioni degli studenti. “Noi dirigenti scolastici condividiamo quanto denunciato dai ragazzi. Gli scaglionivanno eliminati. Inon funzionano. E da settembre sono sempre più frequenti gli arrivi a scuola in ritardo”. Il j’accuse è della presidenza dell’associazioneper il, Cristina Costarelli. Idelcon gli studenti: inon funzionano Che si schiera al fianco degli studenti romani in protesta contro la ...

