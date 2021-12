Green pass falso, licenziata “per giusta causa” una dipendente di uno stabilimento nelle Marche (Di venerdì 17 dicembre 2021) Licenziamento per giusta causa. Ovvero la presentazione di un Green pass intestato a un’altra persona. E così per una dipendente dello stabilimento di Poltrone Frau a Tolentino nel Maceratese è scattato il provvedimento. Quindici giorni fa la donna fa, come riporta il Corriere Adriatico, ha presentato una certificazione verde di una sua parente. “Confermiamo – si legge nella nota dell’azienda pubblicata dal quotidiano – quanto accaduto, ovvero il licenziamento di un dipendente che aveva utilizzato un falso Green pass. Riteniamo che si tratti di giusta causa e che questo avvenimento testimoni il nostro impegno nel garantire la sicurezza di ogni singolo dipendente così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Licenziamento per. Ovvero la presentazione di unintestato a un’altra persona. E così per unadellodi Poltrone Frau a Tolentino nel Maceratese è scattato il provvedimento. Quindici giorni fa la donna fa, come riporta il Corriere Adriatico, ha presentato una certificazione verde di una sua parente. “Confermiamo – si legge nella nota dell’azienda pubblicata dal quotidiano – quanto accaduto, ovvero il licenziamento di unche aveva utilizzato un. Riteniamo che si tratti die che questo avvenimento testimoni il nostro impegno nel garantire la sicurezza di ogni singolocosì ...

