F1: Todt su Schumacher, 'Mi manca Michael' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Parigi, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente uscente della Fia Jean Todt ha reso omaggio all'icona tedesca della Formula Uno, Michael Schumacher, in occasione del gala dell'ente alla guida del motorsport. "Mi manca Michael qui tra noi", ha detto Todt giovedì sera. "Perché è parte della mia vita e lo sarà sempre. Abbiamo costruito tante cose insieme perché abbiamo sofferto insieme. Questo ci ha reso più forti". Todt è stato il team principal della Ferrari e Schumacher il pilota di punta della Scuderia, dove hanno costruito una squadra forte e Schumacher ha vinto cinque titoli mondiali di fila 2000-2004. Todt è stato eletto presidente della Fia nel 2009 e, guardando al fatto che i candidati che si candidano per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Parigi, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente uscente della Fia Jeanha reso omaggio all'icona tedesca della Formula Uno,, in occasione del gala dell'ente alla guida del motorsport. "Miqui tra noi", ha dettogiovedì sera. "Perché è parte della mia vita e lo sarà sempre. Abbiamo costruito tante cose insieme perché abbiamo sofferto insieme. Questo ci ha reso più forti".è stato il team principal della Ferrari eil pilota di punta della Scuderia, dove hanno costruito una squadra forte eha vinto cinque titoli mondiali di fila 2000-2004.è stato eletto presidente della Fia nel 2009 e, guardando al fatto che i candidati che si candidano per ...

