Deborah Compagnoni, morto il fratello: «Dolore straziante, era un papà e marito meraviglioso» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le prime parole di Deborah Compagnoni dopo il tragico lutto di ieri, quando ha perso il fratello Jacopo per un incidente in montagna, sono toccanti. «La perdita di un fratello è un Dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso», ha detto la ex campionessa di sci. Deborah prova a raccontare la sua sofferenza all’ANSA, dopo la morte del fratello. «Voglio ricordarlo- dice l’olimpionica – sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe. Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le prime parole didopo il tragico lutto di ieri, quando ha perso ilJacopo per un incidente in montagna, sono toccanti. «La perdita di unè un, lo è ancora di più per unspeciale come era per me Jacopo. Une un», ha detto la ex campionessa di sci.prova a raccontare la sua sofferenza all’ANSA, dopo la morte del. «Voglio ricordarlo- dice l’olimpionica – sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe. Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che ...

