Covid, Rasi: "Disponibile da gennaio la pillola Pfizer per curare la malattia" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guido Rasi , ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, annuncia che le pillole anti - Covid saranno presto disponibili in Italia, 'probabilmente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guido, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza, annuncia che le pillole anti -saranno presto disponibili in Italia, 'probabilmente ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Rasi: 'Da gennaio disponibili pillole per curare malattia' #covid - airone555 : RT @SecolodItalia1: In arrivo in Italia la pillola anti-covid della Pzifer. Rasi: «Probabilmente a gennaio. L’Ema ha detto sì» https://t.co… - SecolodItalia1 : In arrivo in Italia la pillola anti-covid della Pzifer. Rasi: «Probabilmente a gennaio. L’Ema ha detto sì»… - obisettantadue : Rasi: “Va ridotta la durata del Green Pass. Pillole anti-Covid? Da gennaio forse in Italia' - Ultron65 : RT @tempoweb: Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie manda segnali distensivi: nonostante l'aumento dei casi, l… -