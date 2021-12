Corsport: a Milano Insigne al massimo andrà in panchina (Di venerdì 17 dicembre 2021) Insigne non sarà titolare a Milano contro il Milan. Al momento il Corriere dello sport lo esclude dalla formazione che dovrebbe scendere in campo. Ieri Lorenzo non si è allenato con il gruppo, ha svolto soltanto terapie e palestra. “Gli esami – scrive il quotidiano con Fabio Mandarini – hanno escluso problemi più seri di un sovraccarico ma intanto Lorenzo è rimasto fermo anche ieri e a questo punto è davvero molto, molto difficile pensare che Spalletti lo lancerà dal primo minuto a San Siro. Già, andrà al massimo in panchina. Se recupererà”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021)non sarà titolare acontro il Milan. Al momento il Corriere dello sport lo esclude dalla formazione che dovrebbe scendere in campo. Ieri Lorenzo non si è allenato con il gruppo, ha svolto soltanto terapie e palestra. “Gli esami – scrive il quotidiano con Fabio Mandarini – hanno escluso problemi più seri di un sovraccarico ma intanto Lorenzo è rimasto fermo anche ieri e a questo punto è davvero molto, molto difficile pensare che Spalletti lo lancerà dal primo minuto a San Siro. Già,alin. Se recupererà”. L'articolo ilNapolista.

