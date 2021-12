Call of Duty League, Oxygen annuncia il nuovo allenatore per il team Boston: ufficiale Zed! (Di venerdì 17 dicembre 2021) La fusione tra Boston Uprising e Oxygen Esports sta portando grandi novità all’interno dell’organizzazione. Il team che parteciperà alla Call of Duty League potrà infatti contare su Denz come direttore generale e su Zed come head coach. “Lavorare con Oxygen è stata una boccata d’aria fresca e sono entusiasta di costruire un marchio straordinario insieme a loro”, le parole di Zed, che ha voluto ringraziare l’organizzazione di esports “per aver creduto in me”. Zed ha poi detto grazie anche a sua moglie Lisa “per avermi motivato quando le cose non andavano così bene”. Welcome the Head Coach of our new Boston @CODLeague team @ZachDenyer! We cannot wait to see all he will do with the team we put together. ... Leggi su esports247 (Di venerdì 17 dicembre 2021) La fusione traUprising eEsports sta portando grandi novità all’interno dell’organizzazione. Ilche parteciperà allaofpotrà infatti contare su Denz come direttore generale e su Zed come head coach. “Lavorare conè stata una boccata d’aria fresca e sono entusiasta di costruire un marchio straordinario insieme a loro”, le parole di Zed, che ha voluto ringraziare l’organizzazione di esports “per aver creduto in me”. Zed ha poi detto grazie anche a sua moglie Lisa “per avermi motivato quando le cose non andavano così bene”. Welcome the Head Coach of our new@COD@ZachDenyer! We cannot wait to see all he will do with thewe put together. ...

