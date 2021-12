CALCIOMERCATO | Giuntoli ci proverà per gennaio!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, svela il nome in cima alla lista dei desideri di, per colmare il buco lasciato da Manolas. Servirà un acquisto nella sessione di gennaio, non si potrà aspettare giugno, in quanto Spalletti ha solo tre difensori centrali in rosa, di cui uno, Koulibaly, assente fino a metà febbraio. Koulibaly Napoli infortunio Il profilo seguito è quello di Yerri Mina, roccioso difensore dell’Everton. Il colombiano, nonostante le tante esperienze accumulate, ha solo 27 anni. Ha vinto il campionato in Colombia con il Santa Fe, in Brasile con il Palmeiras ed in Spagna con il Barcellona. Bisognerà imbastire la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto, così da non gravare in questo esercizio.