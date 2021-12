Bonus tv e decoder, in arrivo 68 milioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo 68 milioni per il finanziamento del Bonus tv e decoder. La misura è contenuta nell’emendamento alla legge di bilancio che il governo presenterà nella commissione Bilancio del Senato questa mattina. Il contributo andrà a finanziare ”l’acquisto di apparecchi tv idonei agli standard trasmissivi vigenti e di decoder”, si legge. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) In68per il finanziamento deltv e. La misura è contenuta nell’emendamento alla legge di bilancio che il governo presenterà nella commissione Bilancio del Senato questa mattina. Il contributo andrà a finanziare ”l’acquisto di apparecchi tv idonei agli standard trasmissivi vigenti e di”, si legge. L'articolo proviene da Italia Sera.

