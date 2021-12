BALLANDO CON LE STELLE: PAOLO BELLI BALLERINO PER UNA NOTTE, NIENTE BLANCA E LINNEO (Di venerdì 17 dicembre 2021) ANTEPRIMA – Il medical drama non molla la presa su BALLANDO con le STELLE. Questa mattina Milly Carlucci aveva annunciato su BubinoBlog la presenza di BLANCA alias Maria Chiara Giannetta con LINNEO. L’ospitata è saltata perché l’attrice è entrata in contatto con un positivo al Covid. Al suo posto, sabato sera su Rai1 scenderà in pista PAOLO BELLI. Per la prima volta PAOLO BELLI è il BALLERINO per una NOTTE. Confermati Alberto Angela che non danzerà ma presenterà StaNOTTE a Napoli, in onda il 25 dicembre su Rai1, accompagnato da un quadro di musica e danza dedicato alla città partenopea con i maestri di BALLANDO. Sarà presente anche il grande Red Canzian per presentare il nuovo musical ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) ANTEPRIMA – Il medical drama non molla la presa sucon le. Questa mattina Milly Carlucci aveva annunciato su BubinoBlog la presenza dialias Maria Chiara Giannetta con. L’ospitata è saltata perché l’attrice è entrata in contatto con un positivo al Covid. Al suo posto, sabato sera su Rai1 scenderà in pista. Per la prima voltaè ilper una. Confermati Alberto Angela che non danzerà ma presenterà Staa Napoli, in onda il 25 dicembre su Rai1, accompagnato da un quadro di musica e danza dedicato alla città partenopea con i maestri di. Sarà presente anche il grande Red Canzian per presentare il nuovo musical ...

