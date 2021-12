Ascolti tv 16 dicembre 2021 | ' Un Professore' chiude con il 23%

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La7 PiazzaPulita : 951.000 spettatori (5.9%). Tv8 Men In Black: International : 552.000 spettatori (... Rai3 Tg Regione informa 2.432.000 spettatori (12.5%), seguito da Blob a 933.000 (4.4%).tv ...

tv giovedì 162021: access prime time e preserale Rai Uno: I soliti ignoti " Il ritorno ha conquistato 4.915.000 spettatori (20.7%). Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una ...tv 162021: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime Time è composto da: Rai1 I Soliti Ignoti " Il ritorno : 4.915.000 spettatori (20.7%). Canale 5 ...Ascolti tv e share del prime time di giovedì 16 dicembre 2021 – Un Professore, serie tv con protagonista Alessandro Gassman in onda su Rai Uno, si conferma imbattibile. Lungo la serata di ieri ha addi ...Non era partita alla grandissima la fiction di Rai 1 Un professore ma nel corso delle settimane, il pubblico di è affezionato a tutti i protagonisti della serie. Da Dante Balestra, interpretato da uno ...