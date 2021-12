"Addio, caro Genny". Esposito che scrive al suo personaggio è la fine di Gomorra (Di venerdì 17 dicembre 2021) "caro Genny, sette anni fa ero solo un ragazzo della periferia che sognava di fare l'attore". È lo stesso Salvatore Esposito che scrive al suo personaggio, quello al quale ha prestato volto, corpo e voce ("la mia anima", dice lui) per le cinque stagioni di Gomorra - La serie: Gennaro "Genny" Savastano, unico figlio del boss Pietro, a capo di uno dei clan più importanti di Secondigliano. Vero protagonista della serie tv Sky, Genny attraversa nei 58 episodi totali una profonda evoluzione psicologica, passando da adolescente viziato a boss patologicamente violento. E così anche Esposito è cresciuto e cambiato con lui. In una pagina che Sky ha acquistato sul Corriere della Sera, l'attore dice di avere dato tutto se stesso al suo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 dicembre 2021) ", sette anni fa ero solo un ragazzo della periferia che sognava di fare l'attore". È lo stesso Salvatorecheal suo, quello al quale ha prestato volto, corpo e voce ("la mia anima", dice lui) per le cinque stagioni di- La serie: Gennaro "" Savastano, unico figlio del boss Pietro, a capo di uno dei clan più importanti di Secondigliano. Vero protagonista della serie tv Sky,attraversa nei 58 episodi totali una profonda evoluzione psicologica, passando da adolescente viziato a boss patologicamente violento. E così ancheè cresciuto e cambiato con lui. In una pagina che Sky ha acquistato sul Corriere della Sera, l'attore dice di avere dato tutto se stesso al suo ...

