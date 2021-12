Addio alla gatta di 23 anni | pochi minuti dopo la morte della 93enne | uno strazio a Catania

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una donna diè morta a 93insiemesua, Gigi, di 23. L'amore le ha legate fino all'ultimo istante. Le due hanno sempre condiviso tutto, soprattutto il letto nell'ultimo periodo. Erano lì quando hanno chiuso i loro occhi per l'eternità, a distanza dil'una dall'altra. "Hanno passato 23di vita insieme e insieme, a distanza di, prima la gattina e poi la mia mamma, hanno passato il ponte", ha scritto su Facebook Marisa Gemmellaro, la figlia dell'anziana. Un ultimo tributo a entrambe con una tenera foto che le ritrae a corredo. "L'amore che le univa in vita le ha tenute insieme anche nell'ultimo passo - ha continuato la figlia dell'anziana - e questo ha molto impressionato ...

