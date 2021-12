A Uomini e Donne anche Roberta ha fatto la sua scelta: le anticipazioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) E anche per Roberta Giusti è arrivato il momento di fare la sua scelta. Lo aveva annunciato qualche giorno fa che sarebbe arrivato presto il momento del gran finale e così nella registrazione della puntata di ieri di Uomini e Donne, anche la Giusti ha deciso di mettere fine al suo percorso, arrivando a scegliere il ragazzo che le ha rubato il cuore. E’ stato un percorso lungo, da settembre a oggi, anche se alla fine sono state solo due le persone che hanno messo in crisi, in modo positivo ovviamente, la tronista. Da un paio di mesi infatti, Roberta ha scelto di uscire solo con Samuele e Luca e alla fine, proprio tra loro c’era la sua scelta. Negli ultimi mesi il pubblico si è diviso, non riuscendo a capire chi alla fine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) EperGiusti è arrivato il momento di fare la sua. Lo aveva annunciato qualche giorno fa che sarebbe arrivato presto il momento del gran finale e così nella registrazione della puntata di ieri dila Giusti ha deciso di mettere fine al suo percorso, arrivando a scegliere il ragazzo che le ha rubato il cuore. E’ stato un percorso lungo, da settembre a oggi,se alla fine sono state solo due le persone che hanno messo in crisi, in modo positivo ovviamente, la tronista. Da un paio di mesi infatti,ha scelto di uscire solo con Samuele e Luca e alla fine, proprio tra loro c’era la sua. Negli ultimi mesi il pubblico si è diviso, non riuscendo a capire chi alla fine ...

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - elisaesse63 : RT @Am_Parente: Si dia corso alla proposta che Italia Viva ha lanciato alla Leopolda, sulla 'distribuzione degli utili', che rivoluzionerà… - Gresy73 : RT @PasqualeMarro: #UominieDonne Roberta Ilaria Giusti lascia di stucco i fan -