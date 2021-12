‘Vita’, le voci degli anziani di Bergamo nel documentario di Matteo Raffaelli e nelle tracce delicate ed intense di Marco Del Bene (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il compositore e Producer Marco Del Bene aka Korben Mkdb torna con Vita, un album-colonna sonora che esce il 17 dicembre, per un viaggio musicale intimo e rarefatto. Esce Vita, il nuovo album soundtrack di Marco Del Bene: un soffio di vento che tocca l’essenza della nostra anima con le voci degli uomini e delle donne della bergamasca. Photo Credits: Alessandro Vona, Claudio RuggieriVita: la nuova colonna sonora di Marco Del Bene Vita è la colonna sonora dell’omonimo film doc di Matteo Raffaelli, scritto dallo stesso Raffaelli e da Giorgia Colli, prodotto da D-Color e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Un film che racconta la bergamasca attraverso le voci ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il compositore e ProducerDelaka Korben Mkdb torna con Vita, un album-colonna sonora che esce il 17 dicembre, per un viaggio musicale intimo e rarefatto. Esce Vita, il nuovo album soundtrack diDel: un soffio di vento che tocca l’essenza della nostra anima con leuomini e delle donne della bergamasca. Photo Credits: Alessandro Vona, Claudio RuggieriVita: la nuova colonna sonora diDelVita è la colonna sonora dell’omonimo film doc di, scritto dallo stessoe da Giorgia Colli, prodotto da D-Color e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Un film che racconta la bergamasca attraverso le...

