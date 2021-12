Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021)DEL 16 DICEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TUTTAVIA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO CODE IN ULTERIORE DIMINUZIONE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ANDIAMO SULLA VIA DE MARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE ANCORA CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE CALLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI USCIAMO DACODE IN A1 TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER LAVORI LE ALTRE NOTIZIE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE COINVOLGI DIVERSI SETTORI ANCHE IL TRASPORTO ...