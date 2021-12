Valanga in Valfurva: morto il fratello di Deborah Compagnoni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jacopo Compagnoni era guida alpina e maestro di sci. La Valanga che lo ha travolto si è staccata poco prima di mezzogiorno. Era con un altro scialpinista che ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jacopoera guida alpina e maestro di sci. Lache lo ha travolto si è staccata poco prima di mezzogiorno. Era con un altro scialpinista che ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi

