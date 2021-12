Udine: Parcheggi gratis nelle strutture coperte per le feste di Natale (18-19 dicembre) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Parcheggi gratis nelle strutture coperte del territorio comunale di Udine nei week end dell’11-12 dicembre, 18-19 dicembre e 8-9 gennaio 2022. Sette gli impianti interessati: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, piazza Primo Maggio e piazza Venerio. Sono 2mila e 600 posti, al netto degli abbonamenti. Maurizio Franz, assessore al turismo spiega: “Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia gli Udinesi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo. Senza l’assillo del ticket, sarà possibile dedicare il tempo necessario alle mostre, agli acquisti ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021)del territorio comunale dinei week end dell’11-12, 18-19e 8-9 gennaio 2022. Sette gli impianti interessati: Tribunale, Magrini, Andreuzzi, Moretti, Caccia, piazza Primo Maggio e piazza Venerio. Sono 2mila e 600 posti, al netto degli abbonamenti. Maurizio Franz, assessore al turismo spiega: “Si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla giunta e finalizzata a creare le condizioni affinché sia glisi che i cittadini residenti in altri Comuni siano incentivati a fruire dell’offerta turistica, commerciale e culturale della città in questo periodo. Senza l’assillo del ticket, sarà possibile dedicare il tempo necessario alle mostre, agli acquisti ...

