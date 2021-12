Tris di medaglie ai Mondiali in corta | l’Italia sul podio con Razzetti e la 4×100 stile maschile

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La terza medaglia della prima giornata di competizione è arrivata dai vicecampioni olimpici della, con un solo innesto nuovo in squadra. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Deplano è entrato in team al posto di Frigo, per questo Mondiale di nuoto inche promette scintille. Gli azzurri dominano la finale e poi salgono sul secondo gradino tra i grandi. Russia prima e Stati Uniti terza. Ancora una voltasgomita e si prende il posto che gli spetta. Ormai conferma. Allora è d’argento l’alloro ottenuto ad Abu Dhabi con il record italiano di 3’03?61. Con rammarico leggero ma forte di una promessa che presto l’oro arriverà: “Ho il dente avvelenato”. Ha detto Zazzeri ai microfoni di Raisport a margine della gara. E’ stato lui l’ultimo frazionista, lì e lì con il ...

