Tensione in Libia, miliziani circondano l'ufficio del premier: 'Niente elezioni' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tripoli, in Libia, ieri un gruppo di uomini armati, appartenenti alla milizia della brigata "Al - Samoud", ha circondato l'ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Beibah. Il presidente del ...

