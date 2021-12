Tabellone esibizione Abu Dhabi 2021 | tutti gli accoppiamenti con Nadal e Murray

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilprincipale del Mubadala Championship, evento d’in programma sul cemento arabo di Abu. Ben 6 protagonisti del circuito Atp si sfideranno per un posto sul trono desertico, come preparazione agli Australian Open, evento culmine dell’inizio della nuova stagione. Da segnalare il ritorno sulla scena sportiva di Rafael, il quale usufruirà di un bye all’esordio, proiettandosi immediatamente in semifinale come testa di serie numero 2; medesima sorte benevola per Andrey Rublev, anch’egli testa di serie, in campo anche dopo un’annata ricca di eventi e conclusa con il binomio Atp Finals-Coppa Davis. Presenti inoltre Denis Shapovalov e Taylor Fritz, così come Andye Daniel Evans; assenti invece Dominic Thiem e Casper Ruud, precedentemente iscritti al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone esibizione

Cambiano i protagonisti del Mubadala World Tennis Championships,dicembrina ormai diventata un appuntamento classico, in programma quest'anno al 16 al 18 ... visto ildi livello, mi ...Dall'altra parte delAndrey Rublev, che ha chiuso la stagione a Torino non proprio nella ...a Melbourne nella seconda settimana di gennaio e non per la ATP Cup dopo il torneo -ad ...Undici tennisti italiani al via: Gaio e Caruso di poco fuori dalla zona seed, Baldi entra con il Protected Ranking. Non c'è Andy Murray, pressoché certo di una wild card per il tabellone principale ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; A una manciata di settimane dalla ‘fine’ il carrozzone è pronto a ripartire. Per i tornei ufficiali toccherà aspettare la fine del mese, per ...