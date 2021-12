Snowboard oggi, Coppa del Mondo Carezza 2021: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua la Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboard parallelo. Dopo l’esordio in quel di Bannoye (Russia), gli atleti si sono spostati a Carezza (Italia), dove proprio quest’oggi si disputerà il secondo PGS della stagione. Tanti gli azzurri in gara che proveranno a far esplodere di gioia il pubblico di casa. In campo maschile scenderanno sulla neve italiana Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Edwin Coratti, Gabriel Messner e Maurizio Bormolini, mentre a livello femminile gareggeranno Nadya Ochner, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle, Elisa Fava e Lucia Dalmasso. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continua ladel-2022 diparallelo. Dopo l’esordio in quel di Bannoye (Russia), gli atleti si sono spostati a(Italia), dove proprio quest’si disputerà il secondo PGS della stagione. Tanti gli azzurri inche proveranno a far esplodere di gioia il pubblico di casa. In campo maschile scenderanno sulla neve italiana Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Edwin Coratti, Gabriel Messner e Maurizio Bormolini, mentre a livello femminile gareggeranno Nadya Ochner, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Sofia Valle, Elisa Fava e Lucia Dalmasso. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e ...

