Sanremo 2022 | ecco i titoli delle canzoni in gara

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Durante la finale della kermesse dedicata ai nuovi talenti, Amadeus ha presentato i 25 brani che verranno intonati alla 72esima edizione del Festival: tra questi anche il ritorno di big della musica come Massimo Ranieri e Gianni Morandi. L'articolo proviene da DireDonna.

... Spotify 2CD e 2LP 2CD Standard 2LP Standard 2CD Autografati 2LP Autografati Le possibili collaborazioni nel nuovo disco di Elisa approfondimento I cantanti di: i titoli delle canzoni ...Di seguito puoi dare un'occhiata alle cover! Il disco uscirà dopo la partecipazione di Elisa al Festival di. La cantautrice sarà in gara con "O forse dei tu", brano inedito la cui ...A giocarsi gli ultimi tre slot della kermesse sanremese sono i dodici finalisti di Sanremo Giovani: Yuman, Vittoria Sarti, Tananai, Senza Cri, Samia, Oli, Matteo Romano… Leggi ...Yman, Tananai e Matteo Romano sono i tre classificati di “Sanremo Giovani” che si aggiungono ai 22 Big, in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022, al via dal primo febbraio. […] ...