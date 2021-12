Salernitana, tifoseria sul piede di guerra: verso feroce contestazione nella gara con l’Inter (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tifosi in subbuglio a Salerno. La spada di Damocle della esclusione dalla Serie A potrebbe tagliare la testa del cavalluccio già prima dell’alba del nuovo anno. Mentre in città gli striscioni di contestazione spuntano come i funghi dopo la pioggia, i social alimentano il dibattito. Le posizioni sono feroci. nella tifoseria la resa dei conti (dialettica) tra coloro che fino a qualche ora fa erano schierati a difesa della vecchia proprietà ed i contestatori ad oltranza, prima latente, è scoppiata con fragore. Non aiutano a rasserenare il clima le immagini della cena sociale di Lotito con la Lazio proprio nelle ore in cui, scadendo il termine, a Salerno veniva ufficializzato il dramma calcistico. Poi c’è a squadra, l’arrivo all’Arechi della capolista, la corazzata Inter di quell’Inzaghi già allenatore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tifosi in subbuglio a Salerno. La spada di Damocle della esclusione dalla Serie A potrebbe tagliare la testa del cavalluccio già prima dell’alba del nuovo anno. Mentre in città gli striscioni dispuntano come i funghi dopo la pioggia, i social alimentano il dibattito. Le posizioni sono feroci.la resa dei conti (dialettica) tra coloro che fino a qualche ora fa erano schierati a difesa della vecchia proprietà ed i contestatori ad oltranza, prima latente, è scoppiata con fragore. Non aiutano a rasserenare il clima le immagini della cena sociale di Lotito con la Lazio proprio nelle ore in cui, scadendo il termine, a Salerno veniva ufficializzato il dramma calcistico. Poi c’è a squadra, l’arrivo all’Arechi della capolista, la corazzata Inter di quell’Inzaghi già allenatore ...

