Rosato Iv attacca Cgil e Uil | ' Non capisco lo sciopero e poi quando c' era Conte non dicevano nulla'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosato attacca

Globalist.it

Conclude: 'Di fronte a queste misure fatico davvero a comprendere lo sciopero generale di Cgil e Uil. Non è stato detto nulla quando si stava programmando da parte di Conte lo sperpero delle ...... tra l'altro in un momento delicato per virus ed economia, contro una manovra che distribuisce invece che togliere, con particolare attenzione proprio alle fasce più deboli -Ettore- ...Il presidente di Italia Viva: "Con Conte lo sperpero delle risorse del Pnrr in bonus e spesa improduttiva, e oggi che si investe su lavoratori e famiglie si incrociano le braccia?".L'ex Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha attaccato il Governo attraverso un post pubblicato quest'oggi sulla sua pagina ufficiale di Facebook.