Rosalinda Cannavò su Soleil: “sta giocando il suo ruolo da vittima” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Rosalinda Cannavò non crede a Soleil Sorge e al suo atteggiamento: “sta giocando il suo ruolo da vittima” Rosalinda Cannavò dai microfoni di Casa Chi, il programma che conduce da quando ha terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, ha espresso la sua opinione su Soleil Sorge, dopo aver sentito la mamma Wendy, ospite del programma. La mamma della fashion blogger si è mostrata preoccupata per la reazione di Soleil dopo la squalifica di Alex Belli, con il quale – dentro la casa di Cinecittà – sua figlia ha avuto un flirt -. Ecco cosa ha dichiarato la donna, prima dell’intervento di Rosalinda: “Sono un po’ preoccupata per mia figlia, sì – riporta Novella 2000 -. Rimane un po’ scossa da questo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)non crede aSorge e al suo atteggiamento: “stail suodadai microfoni di Casa Chi, il programma che conduce da quando ha terminato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, ha espresso la sua opinione suSorge, dopo aver sentito la mamma Wendy, ospite del programma. La mamma della fashion blogger si è mostrata preoccupata per la reazione didopo la squalifica di Alex Belli, con il quale – dentro la casa di Cinecittà – sua figlia ha avuto un flirt -. Ecco cosa ha dichiarato la donna, prima dell’intervento di: “Sono un po’ preoccupata per mia figlia, sì – riporta Novella 2000 -. Rimane un po’ scossa da questo ...

Advertising

GabBishopdeluca : RT @andreialandim: Simplesmente Rosalinda Cannavò a Più bella da Itália ?? - 361_magazine : Rosalinda Cannavò non crede a Soleil Sorge e al suo atteggiamento: 'sta giocando il suo ruolo da vittima' - dapiw_KP5 : RT @Esagerataxxx: Rosalinda Cannavo’ alias Adua Del Vescovo: 'io non so fingere' (in riferimento a Soleil). Cara Rosi perdonami ma andava… - aromavasco : RT @andreialandim: Simplesmente Rosalinda Cannavò a Più bella da Itália ?? - Rosmello1427 : RT @andreialandim: Simplesmente Rosalinda Cannavò a Più bella da Itália ?? -