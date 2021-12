Ora si cercano volontari per testare i monoclonali (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’anticorpo di Toscana Life Sciences è nella fase finale della sperimentazione. La responsabile Sala: «Il farmaco è sicuro, ma è difficile arruolare i malati» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’anticorpo di Toscana Life Sciences è nella fase finale della sperimentazione. La responsabile Sala: «Il farmaco è sicuro, ma è difficile arruolare i malati»

Advertising

Claudio18709041 : @ilpresidenthe Idem amici cui non si entrava mai in argomento ora cercano di convincermi a iniziare il loro percors… - SteveLeo_ : RT @UltimaGenerazi1: Stiamo parlando con automobilist? che si sono avvicinat? per capire il perché del nostro blocco. Ecco l’unica strada:… - alientwin13 : Il furbone o ha capito che stanno pensando di dargli il trono oppure gliel'hanno proprio detto e ora cercano di far… - milano_xr : RT @UltimaGenerazi1: Stiamo parlando con automobilist? che si sono avvicinat? per capire il perché del nostro blocco. Ecco l’unica strada:… - _Vyrgy_ : @GiuliaCorrieri @flubby81 Ora comincio anche io a tweettare cagate inventate di cose che ha detto e fatto Alex vist… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora cercano Passion & Victory: da Salis a Campriani, fare rete per creare un futuro agli atleti Anche perché, da diversi studi di settore emerge che sono sempre di più le aziende che cercano ... Abbiamo fatto una fotografia della situazione, ora ci dobbiamo mettere a lavorare attraverso il ...

Lo stile di Canonico , un prete impegnato con un tono da commedia In tv le questioni di fiction e di fede sono in mano a Don Matteo (Terence Hill, ora sostituito da ... sono i dubbi giusti, i dubbi costruttivi cercano risposte". Attore e regista teatrale, Michele La ...

Crescono i posteggi a pagamento nei centri urbani Ora si cercano parcheggiatori e sorveglianti LA NAZIONE La bussola del premier oltre i vincoli di Bruxelles Buongiorno. Il premier Mario Draghi, ieri in Parlamento, ha mandato due messaggi a Bruxelles. Il primo è che l’Italia difenderà «con le unghie e con i denti» la sua strategia di lotta al Covid, per cu ...

Sanremo: Yuman, mai smettere di crederci Ci sperava, certo. E ci credeva. Ma arrivare primo a Sanremo Giovani e staccare il pass per l'Ariston e gareggiare tra i Big è un'altra cosa. Eppure alla fine per Yuman quella che era una speranza è d ...

Anche perché, da diversi studi di settore emerge che sono sempre di più le aziende che... Abbiamo fatto una fotografia della situazione,ci dobbiamo mettere a lavorare attraverso il ...In tv le questioni di fiction e di fede sono in mano a Don Matteo (Terence Hill,sostituito da ... sono i dubbi giusti, i dubbi costruttivirisposte". Attore e regista teatrale, Michele La ...Buongiorno. Il premier Mario Draghi, ieri in Parlamento, ha mandato due messaggi a Bruxelles. Il primo è che l’Italia difenderà «con le unghie e con i denti» la sua strategia di lotta al Covid, per cu ...Ci sperava, certo. E ci credeva. Ma arrivare primo a Sanremo Giovani e staccare il pass per l'Ariston e gareggiare tra i Big è un'altra cosa. Eppure alla fine per Yuman quella che era una speranza è d ...