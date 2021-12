Nuoto: Italia in finale nella staffetta 4×100 sl con il terzo tempo ai Mondiali in vasca corta 2021 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia si qualifica per la finale nella staffetta 4×100 stile libero dei Mondiali in vasca corta con il terzo tempo di qualificazione. Il quartetto azzurro, formato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo, non ha nessun problema circa l’ingresso nella gara più importante in quel di Abu Dhabi. La batteria che interessa in questo caso è la seconda, la stessa degli Stati Uniti. E, nella sostanza, sono proprio americani e Italiani a mettere un netto divario rispetto alla concorrenza (in particolare Gran Bretagna e Cina). A lungo, anzi, gli azzurri si trovano davanti agli americani, vale a dire per tutte le prime tre frazioni. ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’si qualifica per lastile libero deiincon ildi qualificazione. Il quartetto azzurro, formato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo, non ha nessun problema circa l’ingressogara più importante in quel di Abu Dhabi. La batteria che interessa in questo caso è la seconda, la stessa degli Stati Uniti. E,sostanza, sono proprio americani eni a mettere un netto divario rispetto alla concorrenza (in particolare Gran Bretagna e Cina). A lungo, anzi, gli azzurri si trovano davanti agli americani, vale a dire per tutte le prime tre frazioni. ...

