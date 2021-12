Novità per il 2022: multa per negozi che rifiutano il pagamento di carte di credito o bancomat (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’inzio del 2022 porterà alcune Novità per le attività commerciali. Lunedì la commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato due emendamenti: secondo quanto riferisce Skytg24, le nuove disposizioni prevedono delle ammende di “30 euro – aumentata del 4% del valore della transazione – per negozianti e professionisti che rifiutano di usare il Pos. L’esercente è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’inzio delporterà alcuneper le attività commerciali. Lunedì la commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato due emendamenti: secondo quanto riferisce Skytg24, le nuove disposizioni prevedono delle ammende di “30 euro – aumentata del 4% del valore della transazione – peranti e professionisti chedi usare il Pos. L’esercente è L'articolo

Advertising

DeugemoTwo : Community di #Valorant: pare che ci saranno delle novità per l'Italia nelle VRL, i feedback sembrano aver avuto eff… - GiuseppeConteIT : Oggi pomeriggio sono stato ospite negli studi dell’agenzia @Adnkronos per un’intervista a tutto tondo sui tanti tem… - AgidGov : ?? Piano triennale per l’informatica nella PA: pronto l’aggiornamento 2021-2023, in collaborazione con… - Profilo3Marco : RT @Unomattina: A #Unomattina il Ministro per le disabilità @erikastefani71 e il 'progetto di vita individuale' obiettivo fondamentale dell… - FCLugano1908 : ? Novità in merito alla riorganizzazione interna del club. -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Bonus Patente, 1.000 a tutti gli under 35! Come averlo ora! Perciò vediamo tutte le ultime novità per gli automobilisti a partire dal nuovissimo bonus patente. Requisiti e beneficiari del nuovo bonus patente da 1.000 euro Il recente Decreto Infrastrutture ...

Napoli, rinnovo di Insigne: l'entourage mette fretta al club ... avvalorata sia dalla mancanza di novità sul fronte rinnovo e dal contemporaneo avvicinarsi della ... che spingono il club partenopeo a prendere una decisione per poi eventualmente muoversi di ...

Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell'impresa Ipsoa Perciò vediamo tutte le ultimegli automobilisti a partire dal nuovissimo bonus patente. Requisiti e beneficiari del nuovo bonus patente da 1.000 euro Il recente Decreto Infrastrutture ...... avvalorata sia dalla mancanza disul fronte rinnovo e dal contemporaneo avvicinarsi della ... che spingono il club partenopeo a prendere una decisionepoi eventualmente muoversi di ...