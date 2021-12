Modalità autostrada attivata: ecco il pacchetto per i tuoi viaggi da casello a casello (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tutto pronto per partire: navigatore impostato, bagagli caricati, figli e consorte cinturati… dimentichiamo niente? Certo che sì, perché viaggiando in autostrada l’imprevisto e sempre dietro l’angolo... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tutto pronto per partire: navigatore impostato, bagagli caricati, figli e consorte cinturati… dimentichiamo niente? Certo che sì, perchéando inl’imprevisto e sempre dietro l’angolo...

Advertising

q_c_p_i_p : @corrini aggiungi quelli che girano di notte (che, ricordo, in questo periodo è dopo le 17) con un tablet in modali… - kvalentich : Comunicazione di servizio per chi stamattina era in autostrada A21/A1 nella nebbia Se tenete le luci in modalità A… -

Ultime Notizie dalla rete : Modalità autostrada Bianchi su 'Sulmona e la politica che non c'è' ...chiusura del Tribunalealla vicenda delle infrastrutture a cominciare dal tracciato della autostrada ... Infatti proprio a causa dell'incertezza della epocale fase di transizione sulle modalità di ...

Gianni Morandi a passeggio a Spotorno: 'La riviera ligure è uno spettacolo in giornate come questa' ...] Cronaca In Primo Piano Spotorno A10, incendio spento e autostrada nuovamente aperta: 42 le ...] Cronaca Spotorno Spotorno, in arrivo i tamponi in modalità drive - in Posted on 20 Dicembre 2020 15 ...

Modalità autostrada attivata: ecco il pacchetto per i tuoi viaggi da casello a casello Today.it ...chiusura del Tribunalealla vicenda delle infrastrutture a cominciare dal tracciato della... Infatti proprio a causa dell'incertezza della epocale fase di transizione sulledi ......] Cronaca In Primo Piano Spotorno A10, incendio spento enuovamente aperta: 42 le ...] Cronaca Spotorno Spotorno, in arrivo i tamponi indrive - in Posted on 20 Dicembre 2020 15 ...