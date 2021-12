Marotta fa spesa in casa Sassuolo: nel mirino ben 3 giocatori! (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è al lavoro per aggiungere qualche tassello alla sua Inter. Nel mirino dell’ex dirigente di Juve e Sampdoria sarebbero finiti 3 giocatori della squadra neroverde allenata da Dionisi. Inter, dirigenza, mercato I 3 giocatori attenzionati Secondo la Gazzetta dello Sport i 3 giocatori su cui Marotta avrebbe puntato il mirino sono Gaicomo Raspadori, Giancluca Scamacca e Davide Frattesi. Per loro l’Inter sarebbe pronta a mettere mano al portafoglio. LEGGI ANCHE: Novità Eriksen-Inter: è arrivata la decisione finale! LEGGI ANCHE: L’Atalanta vuole l’attaccante: prima offerta al Sassuolo! Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’amministratore delegato dell’Inter Beppeè al lavoro per aggiungere qualche tassello alla sua Inter. Neldell’ex dirigente di Juve e Sampdoria sarebbero finiti 3 giocatori della squadra neroverde allenata da Dionisi. Inter, dirigenza, mercato I 3 giocatori attenzionati Secondo la Gazzetta dello Sport i 3 giocatori su cuiavrebbe puntato ilsono Gaicomo Raspadori, Giancluca Scamacca e Davide Frattesi. Per loro l’Inter sarebbe pronta a mettere mano al portafoglio. LEGGI ANCHE: Novità Eriksen-Inter: è arrivata la decisione finale! LEGGI ANCHE: L’Atalanta vuole l’attaccante: prima offerta al

