Manolas dimentica Napoli | canta e salta con la sciarpa dell' Olympiacos

(Di giovedì 16 dicembre 2021)

Quei 12 minuti giocati contro il Leicester in Europa League il 9 dicembre scorso resteranno gli ultimi della storia azzurra di Kostas, ormai ex giocatore del Napoli . Un addio lampo, il suo, anticipato solo dai controlli in aeroporto che hanno reso nota la partenza per la Grecia nella giornata di ieri. Un viaggio ...Chi ricorda nonil tipo di trame di gioco che aveva quel Napoli. Tutto a memoria, quel ... Enrique da valutare, Boga recuperato" UFFICIALE "salta il Sassuolo: per un problema di ...