Advertising

crinobile : Hey @JomaItalia, noi bergamaschi lo skyline della nostra città lo conosciamo bene e no, quello che avete disegnato… - webecodibergamo : Maglia Christmas Match Atalanta, Joma: «Non è Torino, è Città Alta da un punto di vista specifico» - EasyInve : @AGiambart Io mi fido de IllEco ?? - infoitsport : L'Atalanta alza il sipario sulla maglia per il Christmas match - infoitsport : Christmas Match: ecco la maglia speciale dell'Atalanta. Ma il profilo è quello di Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia Christmas

Fine della polemica, nata ieri sera dopo l'annuncio, da parte dell'Atalanta, dellabenefica che la squadra di Gasperini indosserà nel prossimoMatch (ultima partita casalinga prima ...Con questa, prodotta appositamente per ilMatch 2021, in cui i colori dell'Atalanta si fondono con lo skyline, abbiamo voluto dare slancio ad alcuni elementi di Bergamo, consapevoli ...Joma prova a spegnere le polemiche dopo la presentazione della divisa che la squadra userà nel Christmas Match ...Presa di posizione ufficiale di Joma, sponsor e fornitore tecnico dell’Atalanta, in merito alle polemiche soprattutto a mezzo social network circa lo skyline sulla maglia Christmas Edition. In molti h ...