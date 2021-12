Log4Shell | si muove l’Agenzia cyber Asse Italia-Israele

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Altro che “falla” di sistema.è diventato un problema di sicurezza (inter)nazionale. La vulnerabilità zero-day della libreria Java scoperta a novembre da Alibaba toglie il sonno da giorni alper lasicurezza nazionale (Acn) guidata da Roberto Baldoni. Che intanto ha lanciato l’allarme ai naviganti, parlando in un comunicato di “una vasta e diversificata superficie di attacco sulla totalità della rete”. Ridurre quella superficie è ora la priorità dei tecnici che lavorano al dossier, non solo in. Questo giovedì un convegno a Bari è diventato il pretesto per un incontro operativo e dietro le quinte tra l’Acn e la sua “gemella” israeliana, il Direttorato nazionaleisraeliano (Incd). A dirigere i lavori da una parte Baldoni, dall’altra il direttore generale ...

