Liverpool-Newcastle: tre giocatori dei Reds danno forfait prima dell’inizio per ‘sospetta positività’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Liverpool rinuncia a ben tre elementi a pochi minuti dalla sfida di Premier League contro il Newcastle. Si tratta di Fabinho, Curtis Jones e Virgil van Dijk, tutti rimasti fuori per “sospetta positività”. I calciatori non saranno presenti ad Anfield di questa sera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilrinuncia a ben tre elementi a pochi minuti dalla sfida di Premier League contro il. Si tratta di Fabinho, Curtis Jones e Virgil van Dijk, tutti rimasti fuori per “sospetta positività”. I calciatori non saranno presenti ad Anfield di questa sera. SportFace.

