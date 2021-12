Inter, rinnovo Brozovic: manca ancora un ultimo sforzo. La situazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Inter continua a trattare il rinnovo di Brozovic. L’accordo manca ancora, serve un ultimo sforzo da parte dei nerazzurri Entrambi croati, entrambi pilastri dell’Inter, entrambi in scadenza di contratto a giugno: sono molti i fattori che accomunano Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra vorrebbe confermarli, e da tempo sta cercando la soluzione per convincerli a rimanere a Milano. Il Corriere dello Sport fa il punto. L’Inter sta faticando a trovare un’intesa economica con Marcelo Brozovic, elemento indispensabile per il centrocampo di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta si è detto fiducioso che possa rimanere, ma serve uno sforzo economico ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’continua a trattare ildi. L’accordo, serve unda parte dei nerazzurri Entrambi croati, entrambi pilastri dell’, entrambi in scadenza di contratto a giugno: sono molti i fattori che accomunano Marceloe Ivan Perisic. La dirigenza nerazzurra vorrebbe confermarli, e da tempo sta cercando la soluzione per convincerli a rimanere a Milano. Il Corriere dello Sport fa il punto. L’sta faticando a trovare un’intesa economica con Marcelo, elemento indispensabile per il centrocampo di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta si è detto fiducioso che possa rimanere, ma serve unoeconomico ...

