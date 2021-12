Ilary Blasy, Tapiro da Striscia dopo l'attacco di Corona: "La verità è che..." (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva un altro Tapiro d'oro per Ilary Blasi. Lo ha rivelato la stessa conduttrice nel primo pomeriggio del 16 dicembre su Instagram, dove ha 1,8 milioni di follower. "Fresco, fresco", ha scritto nel video, dove il Tapiro è appoggiato sul sedile dell'auto. Poi, poco dopo, la moglie di Francesco Totti ha sfoggiato gli altri premi del tg satirico: un gruppo di tapiri perfettamente custoditi. A questo punto la domanda è: perché ha vinto il premio? La risposta è stata presto svelata: si tratta dell'ultima dichiarazione di Fabrizio Corona: "Ilary Blasi a 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude". Secondo il sito Mediaset Play Infinity, 'la Capitana' ha risposto: "Penso che Fabrizio si sia innamorato di me a questo punto: la verità è che mi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva un altrod'oro perBlasi. Lo ha rivelato la stessa conduttrice nel primo pomeriggio del 16 dicembre su Instagram, dove ha 1,8 milioni di follower. "Fresco, fresco", ha scritto nel video, dove ilè appoggiato sul sedile dell'auto. Poi, poco, la moglie di Francesco Totti ha sfoggiato gli altri premi del tg satirico: un gruppo di tapiri perfettamente custoditi. A questo punto la domanda è: perché ha vinto il premio? La risposta è stata presto svelata: si tratta dell'ultima dichiarazione di Fabrizio: "Blasi a 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude". Secondo il sito Mediaset Play Infinity, 'la Capitana' ha risposto: "Penso che Fabrizio si sia innamorato di me a questo punto: laè che mi ...

