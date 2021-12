«Gli inchiostri sono pericolosi»: l’Ue vieta i tatuaggi a colori. La stretta dal 4 gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) A partire dal prossimo 4 gennaio 2022 scatterà un nuovo regolamento europeo che vieta i tatuaggi a colori. Alla base della stretta, la messa al bando dell’isopropanolo, l’ingrediente che si aggiunge al colore per sterilizzarlo, e che è stato vietato dall’Unione Europea. Si tratta di un provvedimento che imporrà delle restrizioni che si trovano all’interno del regolamento Reach, punto 75, allegato 12. Eugenio Arneodo, rappresentante dell’Associazione Tatuatori.it, intervistato dal Corriere della Sera ha commentato: «E’ un bel problema per un settore che solo in Italia produce un indotto superiore al mezzo miliardo di euro». In questo momento l’unica eccezione fatta dall’Ue è legata al blu e al verde, perché per queste due tonalità non esistono dei pigmenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) A partire dal prossimo 42022 scatterà un nuovo regolamento europeo che. Alla base della, la messa al bando dell’isopropanolo, l’ingrediente che si aggiunge al colore per sterilizzarlo, e che è statoto dall’Unione Europea. Si tratta di un provvedimento che imporrà delle restrizioni che si trovano all’interno del regolamento Reach, punto 75, allegato 12. Eugenio Arneodo, rappresentante dell’Associazione Tatuatori.it, intervistato dal Corriere della Sera ha commentato: «E’ un bel problema per un settore che solo in Italia produce un indotto superiore al mezzo miliardo di euro». In questo momento l’unica eccezione fatta dalè legata al blu e al verde, perché per queste due tonalità non esistono dei pigmenti ...

debrinac : i miei saranno edizioni limitati ???? - Teresa08382984 : RT @Corriere: Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e neo. «Gli inchiostri sono pe... - Whiskastz : No va be io non ci posso credere. - Isa2bretagne : RT @Corriere: Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e neo. «Gli inchiostri sono pe... - peterkama : Addio ai tatuaggi a colori: dal 4 gennaio solo in bianco e nero. «Gli inchiostri sono pericolosi» Il nuovo regolame… -