Giunta approva delibere su manutenzione linee tram e metro B

Roma – La Giunta capitolina nella seduta odierna ha approvato lo stanziamento di quasi 20 milioni di euro per interventi, divisi in 18 singoli lotti, dedicati al rinnovo dell'armamento tranviario. Si tratta di lavori resi ancora più urgenti, al fine di adeguare l'infrastruttura alle caratteristiche dei mezzi, considerando la messa in esercizio dei nuovi tram da acquisire con i fondi assegnati dal MIMS col decreto ministeriale 607 del 2019. Nella stessa seduta è arrivato anche il via libera al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria sulla Linea B della metropolitana, per un importo di oltre 1,2 milioni di euro. In dettaglio, l'accordo prevede cinque interventi urgenti e prioritari: sovrappasso pedonale alla stazione Garbatella; risanamento del viadotto di Viale Giustino Imperatore;

