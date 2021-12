Gb, regina Elisabetta cancella pranzo di Natale per timori Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) La regina Elisabetta ha cancellato il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) che si doveva tenere la settimana prossima al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lahato il tradizionaledicoi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) che si doveva tenere la settimana prossima al ...

Advertising

Corriere : La regina Elisabetta non si lascia frenare da Omicron e invita a pranzo 50 parenti - antoguerrera : #Omicron, anche la Regina Elisabetta rinuncia al pranzo di Natale per 50 persone. 'A malincuore', fa sapere Bucking… - LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Omicron, la Francia chiude le frontiere ai turisti britannici E la Regina Elisabetta cancella il pranzo di Natale htt… - carlomio77 : RT @MediasetTgcom24: Gb, regina Elisabetta cancella pranzo di Natale per timori Omicron #omicron - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Gb, regina Elisabetta cancella pranzo di Natale per timori Omicron #omicron -