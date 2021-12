Concorso Scuola Secondaria discipline letterarie, classe A12: cosa studiare (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo la attesissima ripartenza del Concorso per gli aspiranti docenti dell’infanzia e della primaria, anche il Concorso Ordinario Scuola Secondaria dovrebbe essere riavviato proprio nei primi mesi del prossimo anno. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della Scuola, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis. Concorso Ordinario Scuola Secondaria: prove e punteggi In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modifiche alle prove ed il calendario delle stesse, nei prossimi paragrafi approfondiamo il programma d’esame ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo la attesissima ripartenza delper gli aspiranti docenti dell’infanzia e della primaria, anche ilOrdinariodovrebbe essere riavviato proprio nei primi mesi del prossimo anno. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti cheranno i concorsi ordinari della, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis.Ordinario: prove e punteggi In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modifiche alle prove ed il calendario delle stesse, nei prossimi paragrafi approfondiamo il programma d’esame ...

