Advertising

TV7Benevento : Calcio: Pisa, alcune positività al Covid nel gruppo squadra... - LetiziaFirenze : Il Covid colpisce anche il Pisa calcio: emersi casi di positività - ToscanaInDiretta - Luxgraph : Pisa, casi di Covid-19 nel gruppo squadra - sportli26181512 : Pisa, emersi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra: Situazione in continua evoluzione e che potrebbe mu… - Nazione_Pisa : Verso Cosenza-Pisa: Gianluca Savoldi, il grande ex col cuore diviso a metà -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pisa

...26enne che aveva lanciato una bottiglia di vetro contro il pullman in transito dei tifosi del. Dalal running: storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo. Quando invii il ......Questore emette durante la stagione sportiva in corso del Brescia. L'emissione del primo si era reso già necessario a carico di un giovane ventenne che alla fine della partita Brescia vs, ...Pisa, 16 dic. - (Adnkronos) - Sono state riscontrate alcune positività al Covid nel gruppo squadra del Pisa. Lo rende noto il club nerazzurro con un ...Ci sono alcuni positivi nel gruppo squadra del Pisa, formazione capolista del campionato di serie B e alcuni di loro sono certamente calciatori. È ...