Audi S1 e-tron Hoonitron - Motori elettrici | look da Pikes Peak | ecco il nuovo bolide di Ken Block

(Di giovedì 16 dicembre 2021) bastato poco tempo perché Kenlasciasse la sua firma in casatrong>, convincendo il reparto sportivo a creare una concept realizzata nell'inconfondibile stile dello stuntman. Sembra che i due siano scesi a patti:ha potuto giocare con la fantasia e citare il suo modello preferito del passato, ma ha dovuto accettare di utilizzare esclusivamente i. Nasce così l'trong> S1 Hooni, una concept che sarà presto protagonista di un video intitolato Elektrikhana. Ispirata alla Sport Quattro S1. Inutile cercare similitudini con un modello di serie: questo prototipo è stato disegnata dal foglio bianco e il suo aspetto è un sapiente mix tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Audi tron

Glicharging hub andranno ad ampliare il servizio di ricaricae -Charging Service che garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 290.000) in 26 Paesi ...Come sottolineato dallo stesso marchio dei quattro anelli, gli innovativicharging hub andranno a ampliare il servizio di ricaricae -Charging Service , che garantisce la fruizione di ...Si chiama Audi S1 Hoonitron la sportiva full electric con trazione integrale quattro elettrica che Ken Block guiderà nel prossimo video della celebre serie Gymkhana. Il design del prototipo trae ispir ...Il mercato dei modelli a zero emissioni è sempre più vivace, con idee innovative soprattutto sul fronte design: ecco le auto che hanno segnato l’anno ...