Ancora quattro morti sul lavoro: due erano ‘in nero’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Vittorio Tommasone stava lavorando stamattina alla ristrutturazione di un edificio privato. E’ caduto giù da una impalcatura ed è morto, a 59 anni. Lavorava ad Ischia, senza un regolare contratto di lavoro, e lascia la moglie e tre figli. Luigi Aprile di anni ne aveva 51. Stava spostando una gru da un camion, quando il macchinario si è inclinato facendogli perdere l’equilibrio. E’ precipitato da un’altezza di 10 metri ed è morto sul colpo, a Massafra (Taranto). Non si ferma la mattanza delle morti sul lavoro. Ed oggi, solo oggi, le vittime sono quattro. In questa tragica lista anche la morte di un operaio di 55 anni, Pierino Oronzo, ustionato nel Salernitano mentre stava effettuando lavori di posa di una guaina su un immobile. La vittima si è accasciata sul bitume rimanendo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Vittorio Tommasone stava lavorando stamattina alla ristrutturazione di un edificio privato. E’ caduto giù da una impalcatura ed è morto, a 59 anni. Lavorava ad Ischia, senza un regolare contratto di, e lascia la moglie e tre figli. Luigi Aprile di anni ne aveva 51. Stava spostando una gru da un camion, quando il macchinario si è inclinato facendogli perdere l’equilibrio. E’ precipitato da un’altezza di 10 metri ed è morto sul colpo, a Massafra (Taranto). Non si ferma la mattanza dellesul. Ed oggi, solo oggi, le vittime sono. In questa tragica lista anche la morte di un operaio di 55 anni, Pierino Oronzo, ustionato nel Salernitano mentre stava effettuando lavori di posa di una guaina su un immobile. La vittima si è accasciata sul bitume rimanendo ...

Advertising

Tg3web : I genitori di Giulio Regeni esprimono felicità per la liberazione di Patrick Zaki, ma dall'Egitto aspettano ancora… - Ruffino_Lorenzo : Il fattore settimanale di crescita è a 1,21 escludendo dal calcolo il dato del 9 dicembre visto il calo fittizio do… - GianniGirotto : ANCORA SILENZIO DALLA #Rai, MENTRE GLI ALTRI MEDIA SPIEGANO AGLI ITALIANI COME FAR DIMINUIRE LE #bollette E fanno… - chocoteres : RT @breezhoe: Non riesco più a sopportare il femminismo becero da quattro soldi che sta dilagando tra le giovani. Esso promuove la libertà… - shemghel : qui si gioca per le meme non per i punti e l’onore e distorcendo lo spazio tempo in realtà da qualche parte nel mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora quattro Valneva, terza dose vaccino: forte risposta immunitaria/ 'Ok Ema entro marzo 2022' I livelli di anticorpi misurati due settimane dopo la dose di richiamo erano circa quattro volte ... Valneva, infatti, è fiduciosa che possa giocare un ruolo nel convincere i non ancora vaccinati. " ...

Roma, per la zona Champions serve il miglior Abraham ... a un passo dal giro di boa Abraham ha segnato appena quattro gol, arrivati contro Salernitana , Udinese, Venezia e Torino . Ancora nessuna marcatura in un big match, nessuna doppietta o numeri da ...

Ancora quattro morti sul lavoro, due erano in "nero" Rai News Chelsea, quattro giocatori positivi al Covid: la situazione Continua l'emergenza Covid in Inghilterra. Con l'annullamento di 4 match del prossimo weekend di campionato, per la sfida contro l'Everton il Chelsea diTuchel ha dovuto rinunciare ...

OLTRE 3 ITALIANI SU 4 (78%) HANNO GIÀ PRONTA (O QUASI) LA LISTA DEI BUONI PROPOSITI 2022 Tra vacanze natalizie e veglioni, dicembre è anche il periodo che ben si presta a fare il punto della situazione sui 12 mesi appena trascorsi e il momento per rilanciare sul nuovo anno, con desideri, ...

I livelli di anticorpi misurati due settimane dopo la dose di richiamo erano circavolte ... Valneva, infatti, è fiduciosa che possa giocare un ruolo nel convincere i nonvaccinati. " ...... a un passo dal giro di boa Abraham ha segnato appenagol, arrivati contro Salernitana , Udinese, Venezia e Torino .nessuna marcatura in un big match, nessuna doppietta o numeri da ...Continua l'emergenza Covid in Inghilterra. Con l'annullamento di 4 match del prossimo weekend di campionato, per la sfida contro l'Everton il Chelsea diTuchel ha dovuto rinunciare ...Tra vacanze natalizie e veglioni, dicembre è anche il periodo che ben si presta a fare il punto della situazione sui 12 mesi appena trascorsi e il momento per rilanciare sul nuovo anno, con desideri, ...