Anche Malagò vorrebbe salvare la Salernitana: «Può ancora farcela» (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Rischio esclusione della Salernitana dalla Serie A? Speriamo non avvenga”. Nessuno vuole la Salernitana esclusa dalla Serie A. Nemmeno Giovani Malagò, che spera ancora in un miracolo: “Siamo al 16 dicembre, noi cisiamo salvati con l’autonomia un quarto d’ora prima della campanella finale”. Il presidente del Coni si unisce alla Lega di Serie A unanime nel votare l’appello alla Federcalcio che dovrebbe – in base ai suoi regolamenti – estrometterla dal campionato con l’anno nuovo. E al suo presidente Paolo Dal Pino che dice che “i club hanno a cuore lo sport…”. C’è insomma una sorta di mobilitazione istituzionale per salvare la Salernitana di Lotito, che non dovrebbe essere più di Lotito per giocare in Serie A. Ora la palla passa a Gravina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Rischio esclusione delladalla Serie A? Speriamo non avvenga”. Nessuno vuole laesclusa dalla Serie A. Nemmeno Giovani, che sperain un miracolo: “Siamo al 16 dicembre, noi cisiamo salvati con l’autonomia un quarto d’ora prima della campanella finale”. Il presidente del Coni si unisce alla Lega di Serie A unanime nel votare l’appello alla Federcalcio che dovrebbe – in base ai suoi regolamenti – estrometterla dal campionato con l’anno nuovo. E al suo presidente Paolo Dal Pino che dice che “i club hanno a cuore lo sport…”. C’è insomma una sorta di mobilitazione istituzionale perladi Lotito, che non dovrebbe essere più di Lotito per giocare in Serie A. Ora la palla passa a Gravina. L'articolo ilNapolista.

