Allarme Covid al Real Madrid: positivi Marcelo, Modric e non solo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tensione a Valdebebas: ieri sono risultati positivi al Covid 19 Marcelo e Luka Modric. E diversi quotidiani spagnoli riportano una cattivissima notizia per Ancelotti: dai tamponi svolti ieri a tutti i calciatori del Real Madrid potrebbero essere emersi altri calciatori contagiati. L’allenamento di oggi – previsto stamattina – è stato spostato al pomeriggio in attesa delle risposte definitive. Si attende un comunicato ufficiale del club che chiarisca la situazione in vista della partita di campionato contro il Cadice. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tensione a Valdebebas: ieri sono risultatial19e Luka. E diversi quotidiani spagnoli riportano una cattivissima notizia per Ancelotti: dai tamponi svolti ieri a tutti i calciatori delpotrebbero essere emersi altri calciatori contagiati. L’allenamento di oggi – previsto stamattina – è stato spostato al pomeriggio in attesa delle risposte definitive. Si attende un comunicato ufficiale del club che chiarisca la situazione in vista della partita di campionato contro il Cadice. L'articolo ilNapolista.

Advertising

LaStampa : Covid, l’allarme Gimbe: l’epidemia corre, +17% casi, +11,2% terapie intensive, +18% morti - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - napolista : Allarme Covid al #RealMadrid: positivi #Marcelo, #Modric e non solo Ieri sono risultati positivi Marcelo e Modric.… - FirenzePost : Covid, Goiani: 1222 casi in Toscana, oggi 16 dicembre. E’ allarme: mai così tanti da metà aprile -