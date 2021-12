Alex Belli torna sui social in musica e con Delia Duran sullo sfondo (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ tempo di tornare sui social per Alex Belli a poche ore dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6. Dell’attore e della sua compagna in queste ore si è davvero detto e scritto di tutto ma i due hanno preferito non dire molto, almeno via social. Ma immaginiamo che avranno molto da raccontare, probabilmente nello studio di Verissimo. Tra le altre storie pubblicate da Alex Belli sui social questa mattina, c’è anche un video che lo riprende mentre entra in macchina a Cologno Monzese, nei pressi degli studi di Verissimo. Ci dobbiamo aspettare una intervista verità da Silvia Toffanin? A breve avremo le anticipazioni per le due puntate di questo fine settimana del programma di Canale 5 e scopriremo quindi se Delia e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ tempo dire suipera poche ore dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 6. Dell’attore e della sua compagna in queste ore si è davvero detto e scritto di tutto ma i due hanno preferito non dire molto, almeno via. Ma immaginiamo che avranno molto da raccontare, probabilmente nello studio di Verissimo. Tra le altre storie pubblicate dasuiquesta mattina, c’è anche un video che lo riprende mentre entra in macchina a Cologno Monzese, nei pressi degli studi di Verissimo. Ci dobbiamo aspettare una intervista verità da Silvia Toffanin? A breve avremo le anticipazioni per le due puntate di questo fine settimana del programma di Canale 5 e scopriremo quindi see ...

Advertising

slav34brit : RT @xcinefilax: Alex Belli è tornato con “Non me lo so spiegare” di Tiziano?? E quest’altra camicia che deve ancora lavare probabilmente #g… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli torna sui social e appare Delia Duran - lanonnadicasa : Ho appena detto a uno 'sei credibile e serio come Alex Belli del grande fratello' Finalmente un esempio pratico e facile da capire. - LeonardoSandri2 : Alex belli torna sui social #GFvip - LoveFict1 : RT @Automan20769520: #GFvip #GFvip Con Alex Senza Alex Belli… -