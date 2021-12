Abu Dhabi minaccia di ritirarsi da accordo con Washington (Di giovedì 16 dicembre 2021) Abu Dhabi minaccia di ritirarsi da un accordo con Washington. L’accordo, firmato nel 2020 dall’allora presidente Donald Trump, prevede l’acquisto da parte degli Emirati di caccia F-35 e droni. La decisione di Abu Dhabi di ritirarsi dall’accordo porrebbe essere dovuta anche alle crescenti tensioni tra Washington e Pechino. Perché Abu Dhabi minaccia di ritirarsi da Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Abudida uncon. L’, firmato nel 2020 dall’allora presidente Donald Trump, prevede l’acquisto da parte degli Emirati di caccia F-35 e droni. La decisione di Abudidall’porrebbe essere dovuta anche alle crescenti tensioni trae Pechino. Perché Abudida

Advertising

ItaliaTeam_it : Siiiiiiiiiiiii, vittoria! ?????? Nelle finali delle World Series di Abu Dhabi Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi… - ItaliaTeam_it : Che squadra! ?? La staffetta 4x1,5 km #ItaliaTeam in trionfo alle finali delle World Series di Abu Dhabi! ??????????… - ItaliaTeam_it : Grande Domenicooooo! ?? @dome_ace secondo nella 10 km delle finali World Series di Abu Dhabi! ????? #ItaliaTeam |… - f1_notizie : La Mercedes ha annunciato di aver ritirato la richiesta di appello per la gestione della safety car nel GP di Abu D… - mimmo123libero1 : @brunovignola @ladyonorato Ma quanti italiani ci sono ad Abu Dhabi? Ma cosa ci stanno a fare? E motivo perché in carcere? -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi F1: Mercedes ritira l'appello, Verstappen è campione del mondo ROMA - Ora è ufficiale: Mercedes ha annunciato di ritirare l'appello sull'esito del Gran Premio di Abu Dhabi, che ha consegnato nelle mani di Max Verstappen il Mondiale 2021 di Formula 1. Lo ha annunciato la scuderia di Brackley tramite un ...

F1: Mercedes rinuncia all'appello, Verstappen campione Il Team Mercedes ha reso noto che non farà appello alla Fia contro la decisione dei commissari di gara nel finale del Gp di Abu Dhabi, vinto da Max Verstappen su Lewis Hamilton. Una decisione che 'blinda' la conquista del suo primo titolo mondiale per l'olandese della Red Bull. In un comunicato Mercedes fa anche i ...

Abu Dhabi sfavillante (e sempre più turistica) alza il muro anti-Covid Il Sole 24 ORE La prima dell’Italia senza Federica Pellegrini, al via i Mondiali in vasca corta con una Nazionale che promette scintille Dopo 18 anni in maglia azzurra, i Mondiali di nuoto in vasca corta all’Etihad Arena di Abu Dhabi sono i primi senza Federica Pellegrini che ...

F1: Mercedes rinuncia al ricorso su Gp Abu Dhabi, Verstappen campione del mondo Roma, 16 dic. - Si chiude la lunga coda del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima, decisiva e infuocata prova del Mondiale che si è appena concluso. Mercedes rompe i ...

ROMA - Ora è ufficiale: Mercedes ha annunciato di ritirare l'appello sull'esito del Gran Premio di, che ha consegnato nelle mani di Max Verstappen il Mondiale 2021 di Formula 1. Lo ha annunciato la scuderia di Brackley tramite un ...Il Team Mercedes ha reso noto che non farà appello alla Fia contro la decisione dei commissari di gara nel finale del Gp di, vinto da Max Verstappen su Lewis Hamilton. Una decisione che 'blinda' la conquista del suo primo titolo mondiale per l'olandese della Red Bull. In un comunicato Mercedes fa anche i ...Dopo 18 anni in maglia azzurra, i Mondiali di nuoto in vasca corta all’Etihad Arena di Abu Dhabi sono i primi senza Federica Pellegrini che ...Roma, 16 dic. - Si chiude la lunga coda del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima, decisiva e infuocata prova del Mondiale che si è appena concluso. Mercedes rompe i ...