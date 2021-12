Zaletti o Zaeti | biscotti veneziani alla farina di mais

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Glisono deidi antica tradizione. Le origini di questa ricetta risalgono al XVII secolo e il loro nome discende dal colore paglierino di questi dolcetti: i gialletti, che in veneto diventano. Cuociono nel forno e rivelano un interno morbido e tempestato di uvetta, rinvenuta nella grappa. Non temete, offriteli anche ai piccoli di casa, l’alcool evapora con il calore, lasciando di sé solo il ricordo del suo sapore speziato. Perfetti da offrire in questo periodo di festa alle amiche di sempre, ospiti per un tè di ritrovo. Ne resteranno estasiate. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per una trentina diprocuratevi:di ...